تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات.. السيسي: الدم المصري امتزج بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعمل على التواصل المستمر مع جميع الأطراف الفاعلة بخصوص الأزمة الفلسطينية، حيث تشكلت خلية إدارة الأزمة من مؤسسات الدولة كافة المعنية.

وأضاف خلال الفاعلية المصرية لدعم فلسطين: وتابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة، وقد كان قراري حاسمًا وهو ذات قرار مصر دولة وشعبًا بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين، وفي ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها.

وتابع: مصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الدقيق.