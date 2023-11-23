شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الوجبات السريعة تؤثر على الخصوبة ويضر بصحة الجنين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المجيد رمزى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القاهرة، إن سوء التغذية فى السن الصغير سواء فى الذكور أو الأناث نتيجة استهلاك الوجبات السريعة بكثرة يؤثر مباشرة على الخصوبة، ويزيد فرص الإصابة بالسكر، وخصوصا الذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة حيث يمكن أن يصابوا بمرض السكر فى سن أصغر.

وأضاف، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للتغذية الصحية والعلاجية المنعقد حاليا بالقاهرة، برئاسة الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن تلوث البيئة وخصوصا الناتج عن البلاستيك الذى يتم إلقائه فى القمامة، لأنه لا ينصهر فى البيئة أو يذوب، فانه يبقى فى التربة لملايين السنين، وعندما يتم إلقائه فى القمامة يطير فى الهواء ثم ينتشر فى التربة الزراعية، وينتشر فى المجارى المائية ويتفتت، ويطلق ما يسمى "ميكروا بلاستيك" أى جزيئات بلاستيكية صغيرة جدا يمكن ان توجد فى الماء، والأسماك تستهلكه وكذلك الحيوانات، وبالتالى نستهلكه من خلال تناول الأسماك والحيوانات، ويدخل جسم الإنسان ويؤثر على خصوبة المرأة والرجل على السواء، موضحا، إن العالم كله يتجه إلى استخدام الأكياس الورقية بدلا من البلاستيك والحد من استهلاكه.

وأوضح، أن استهلاك البلاستيك على مدى آلاف السنين سيؤثر علينا مستقبلا ،كما أن المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكاديوم موجود فى التراب، وهذا التراب نتسنشقه، وبالتالى يصل إلى جسمنا ويعتبر ضار جدا للجنين فى بطن أمه، ويؤثر على الخلايا العصبية ونمو الجنين، مما يسبب أنيميا حادة للأم والجنين، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى صغر حجم الجنين والإجهاض المتكرر ، كما يؤثر على صحة الحيوان المنوى والبويضة، مما يؤدى إلى الإجهاض المتكرر وتشوهات الجنين.