شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يفتتح بيت الأميرة التابع لكنيسة "بابا دبلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، بيت مؤتمرات الأميرة فى بلبيس، التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بابا دبلو شبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وكان فى استقبال قداسته إلى جانب الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، ومجمع كهنة قطاع شبرا الشمالية.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر وألقى على الحاضرين كلمة مناسبة، كما زرع شجرة في إحدى باحات الدير بهذه المناسبة، وتم التقاط صور تذكارية.

وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى يوم عيد الميلاد 7 يناير 2024، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد وبعدد من الطقوس الخاصة مثل سهرات كيهك والطقس المبهج فى التسابيح.



قداسة البابا يزرع شجرة



قداسة البابا يروى الأشجار



افتتاح بيت الاميرات



كلمة قداسة البابا