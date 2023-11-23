شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى لتطوير واحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل ما تم تنفيذه:1- أعمال التطوير من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئي وإسترداد عافيتها وتحسن حالة الأراضي الزراعية
2- الإعداد لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وربطها بالتليمتري.
3- الإنتهاء من تصميمات محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي والتجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
4- العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بطول 5 للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب المياه بالبركة نتيجة الرياح لحين تنفيذ محطة الرفع .
5- الإنتهاء من حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر ، وإنشاء محطة رفع أنطفير لضخ مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر.
6- الإنتهاء من حفر 12 بئر عميق وغلق العديد من الآبار الجوفية التى كانت تسحب المياه الجوفية بشكل جائر.
7- تعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه لتقليل أضرار إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية.
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