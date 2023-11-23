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تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى لتطوير واحة سيوة

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع المياه الجوفية أعمال تطوير واحة سيوة بالتنسيق التام مع أهالي الواحة لإستعادة الواحة لتوازنها البيئي ، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وبدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .


وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل ما تم تنفيذه:‏‎1- أعمال التطوير من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئي وإسترداد عافيتها وتحسن حالة الأراضي الزراعية 

 

‏2‎- الإعداد لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وربطها بالتليمتري.

 

‏3‎- الإنتهاء من تصميمات محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي والتجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

 

‏4‎- العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بطول 5 للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب المياه بالبركة نتيجة الرياح لحين تنفيذ محطة الرفع .

 

‏5‎- الإنتهاء من حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر ، وإنشاء محطة رفع أنطفير لضخ مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر.

 

‏6‎- الإنتهاء من حفر 12 بئر عميق وغلق العديد من الآبار الجوفية التى كانت تسحب المياه الجوفية بشكل جائر.

 

‏7‎- تعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه لتقليل أضرار إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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