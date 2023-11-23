شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلم "مش رقم" عن معاناة أهل غزة تحت قصف الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مش رقم" للحديث عن معاناة أهل غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى.

وعرض الفيلم التسجيلي مشاهد من استشهاد الأطفال والنساء جراء القصف الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر "تحيا مصر .. استجابة شعب" لدعم الشعب الفلسطيني: "على بركة الله.. على بركة الله.. قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين لقطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن.. شكرا جزيلا".