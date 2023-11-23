شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أشكر الدول الداعية للوقف الفورى لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض تهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر، قائلا: "مصر بتقول التهجير بالنسبة لنا خط أحمر.. خط أحمر.. لن نقبل به ولن نسمح به".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في مؤتمر تحيا مصر، "أشكر دول العالم الداعية لللوقف الفوري لإطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات لحل القضية الفلسطينية.. والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".