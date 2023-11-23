شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: القوات الإسرائيلية قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطينى 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا.

أضاف الرئيس السيسي خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين: عندما التقيت بالمتطوعين من أبناء مصر وبناتها اللى بيقوموا بتسهيل وتقديم المساعدات إلى القطاع .. بقولكم يا مصريين لازم تعرفوا إن معبر رفح لم يغلق أبدا.. وده خلال الفترة اللى فاتت بكررها تانى.. فيه ناس كتير سمعت كلام من هنا وهناك.. وانتوا عارفين كويس إننا صادقين معاكم وإن شاء الله لا نكذب أبدا.

تابع الرئيس: "المعبر لم يغلق أبدا ولكن تم قصف المعبر من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات من الجانب الفلسطينى.. كان مهم نحافظ على أرواح الناس اللى بتنقل المساعدات وننتبه الى الإجراءات.. وفى النهاية عاوزين المساعدات تخش".