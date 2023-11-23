شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بداية الهدنة فى غزة.. وتسليم الأسرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة غد الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.



موعد بداية الهدنة فى غزة.. وتسليم الأسرى

وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.

أعلن المصدر المصري أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار.

أكد المصدر أنه سيتم الإفراج عن 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال الساعة الرابعة عصر الجمعة، وأعلنت مصر مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة .

وأعلن المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفل وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية، موضحا أن الهدنة الإنسانية ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب قطاع غزة.

فيما، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أن التهدئة ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً، موضحة أن التهدئة تسرى لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الإسرائيلي طوال فترة التهدئة.

وأشارت القسام في بيان صحفي إلى توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، وتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وأوضحت أنه وفقا للاتفاق يتم يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على ان يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

وأشارت إلى أنه وفقا للاتفاق، يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود يوميا وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، أن اتصالات واجتماعات مكثفة جرت بحضور مسؤولين مصريين وأطراف النزاع لبحث الخطة التنفيذية للهدنة الإنسانية في غزة.

وأوضح "الأنصارى" فى بيان له أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن من قطاع غزة فى تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية ستبدأ فى غزة تمام الساعة السابعة صباحاً يوم غد الجمعة.

وأكد أنه جرى تسليم القوائم الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد)

كانت العديد من الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة قد قدموا الشكر لمصر وقطر على جهدها في التوصل لهدنة إنسانية.

إلى ذلك، أكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب لها، الخميس، تسلمها القائمة الأولية بأسماء الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة، موضحة أن المسؤولون المعينون بالتحقق من تفاصيل القائمة على اتصال بجميع العائلات الاسرائيلية في هذه اللحظات.