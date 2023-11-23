قواد يقدم ساقطة لراغبي المتعة وسيدة تستغل صديقتها في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شنت مباحث الآداب حملة أمنية نطاق محافظة الإسماعيلية استهدفت القائمين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

أسفرت جهودها عن ضبط رجل وسيدة لقيام الأول بتسهيل واستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

وألقت الشرطة القبض على سيدتين تستغل إحداهن الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.