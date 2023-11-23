تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسى (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحضور في مؤتمر "دعم مصر وفلسطين"، للوقوف حدادا على أرواح شهداء فلسطين، وقال الرئيس السيسى: "اسمحولي قبل البدء في إلقاء الكلمة، أن نقف جميعا تقديرا واحتراما وحدادا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد للحرب على غزة، وذلك على كافة المستويات، مبينا: "سياسيا عقدنا أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي: "كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة، كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع الموقف المصرى الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به، مضيفًا: "نكرر رفضنا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن ".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على رفض تهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر، قائلا: "مصر بتقول التهجير بالنسبة لنا خط أحمر.. خط أحمر.. لن نقبل به ولن نسمح به".