شكرا لقرائتكم خبر عن 14854 شهيدا فلسطينيا ونحو 36 ألف مصاب فى غزة منذ 7 أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.