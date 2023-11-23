قابضون على أمننا القومى المقدس.. كلمة قوية للرئيس السيسى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا عاقدون العزم على المضى قدما، فى مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك.



كلمة قوية للرئيس السيسى بفعالية دعم فلسطين

قابضون على أمننا القومى المقدس

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية "تحيا مصر - تحيا فلسطين" باستاد القاهرة الدولى:" لندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق، مصطفين من أجل الوطن وأمنه، تجمعنا القضية وثوابتها".