"هي" تتعاقد مع ريهام سعيد لتقديم "صبايا" بشكل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت قناة "هي"، تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد؛ لتعود مجددًا إلى الشاشة، بعد تقديمها برنامج على قناة الشمس خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت القناة أنه جارٍ عقد جلسات عمل؛ لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج “هى وصبايا الخير”، على شاشة المحطة، بشكل جديد.

كانت ريهام سعيد شاركت الجمهور مؤخرًا، بمنشور عبر فيسبوك أعلنت فيه اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.

وريهام سعيد حققت ملايين المشاهدات على شاشة الشمس، وتعد تجربة "هى" قناة وليدة انطلقت منذ بضعة أشهر مما يعتبر تجربة جديدة ومليئة بالتحدي أمام الإعلامية ريهام سعيد صاحبة المسيرة الحافلة بالنجاح.