عضو "التعليم" بالبرلمان: تقدمنا 5 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي بفضل البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن حصول مصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز الـ 90 على مستوى العالم، وتقدم 5 مراكز مُقارنة بالعام الماضي، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم البحث العلمي والاهتمام به.

وأشارت إلى أن هذا التقدم الملحوظ جاء نتاج جهود عظيمة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية، المُشرف العام على بنك المعرفة المصري.

وأضافت: هذا التقدم الذي حققته مصر يمثل أهمية كبيرة، خصوصا بعد أن شهدت الفترة الماضية اهتمام كبير بملف التعليم العالي وتعدد أنماطه، فضلا عن الاهتمام غير المسبوق بالبحث العلمي.

وأوضحت أن مصر اتجهت نحو تطوير أنماط المعرفة واستغلال التطور التكنولوجي في البحث العلمي، وهو ما يساهم في دعم الابتكار بكافة المجالات.

وشددت على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق التقدم لمصر في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد وغيرها من المجالات، موضحة أن هناك تركيز كبير داخل الجامعات لاستغلال التطور التكنولوجي في الدراسات والأبحاث، لتحقيق نقلة نوعية كبير.