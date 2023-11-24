هل يمكن تمديد موعد إجراء قرعة الحج؟ عضو شركات "السياحة" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يسمح لأي سبب من الأسباب بتمديد المواعيد المحددة لإجراء القرعة النهائية للحج السياحي 1445 هـ.

وأضاف "صادق" لـ"الخليج 365"، أن ضوابط الحج هذا العام، تعتمد على عدم قبول أي أعذار تخص التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، وأن تخلف الشركة عن تقديم طلب التنظيم للحج، يُعد تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك تعجيل الانتهاء من جميع الإجراءات المنظمة للحج بشكل مبكر.

وكان أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

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