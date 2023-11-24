برلماني: إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية فور صدور قانون التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قانون التصالح سيكون في حوزة مجلس النواب وخلال أيام سيتم العمل على إصدار قرار نهائي.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية.