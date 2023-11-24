لأول مرة.. طيران الإمارات تسير أكبر طائرة ركاب في العالم بوقود مستدام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت طيران الإمارات في تشغل أول رحلة تجريبية لأكبر طائرة ركاب في العالم من طراز الإيرباص A380 باستخدام الوقود المستدام بنسبة 100%، حيث أقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي بقيادة الكابتن خالد بن سلطان والكابتن فيليب لومبيت، باستخدام بوقود مستدام SAF بنسبة 100% في أحد محركاتها الأربعة، لاختبار الأداء والمساعدة على إظهار إمكانات هذا النوع من الوقود كبديل مباشر يطابق المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات ، حيث تشير البحوث والدراسات إلى أن "SAF" يخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بالوقود التقليدي.

وجاءت الرحلة في الوقت الذي يجتمع ممثلو صناعة الطيران والمنظمات الدولية والهيئات التنظيمية وكبار المسؤولين الذين يقودون القرارات المتعلقة بالسياسات في دبي لحضور المؤتمر الثالث للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بشأن الطيران والوقود البديل (CAAF/3)، وسوف تعكف "إيرباص" و"إنجين ألاينس" و"برات آند ويتني" و"نيستي" و"فيرينت" و"إينوك" على إجراء الاختبارات والتقييمات الفنية وتحليل البيانات المستقاة من الرحلة.

ويحتوي وقود "SAF" بنسبة 100% المستخدم على مركّبات عطرية متجددة ويحاكي بشكل وثيق خصائص وقود الطائرات التقليدي ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام "SAF" لتشغيل طائرة A380، مع توقع التوافق الكامل عبر الأنظمة الحالية للطائرة وجرى تحميل 4 أطنان من "SAF" على الطائرة .

واستخدم وقود "ساف" 100% في أحد محركات Engine Alliance GP7200، بينما تم استخدام وقود الطائرات التقليدي في المحركات الثلاثة الأخرى ، كما عملت وحدة الطاقة المساعدة PW980 من "برات آند ويتني كندا" أيضًا بوقود "ساف" 100%.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "الشركة هي الأولى في العالم التي تشغل طائرة A380 يعمل أحد محركاتها الأربعة إنجين ألاينس GP7200 بوقود "SAF" 100%" نحن وشركاؤنا فخورون بتخطيط وتنفيذ هذه الرحلة التجريبية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى اعتماد الصناعة وقود ساف 100% ، ومع الطلب العالمي المتزايد على بدائل ذات انبعاثات منخفضة لوقود الطائرات موجود، فإن عمل المنتجين والموردين يتمثّل في إنتاج وتوزيع وقود ساف وإتاحته في السنوات المقبلة لمساعدة طيران الإمارات والصناعة على نطاق أوسع على المضي قدماً في جهودنا نحو عمليات منخفضة الكربون".

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "ندرك أهمية التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين وخبراء القطاع في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع، ويسعدنا اليوم التأكيد على التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران لضمان استمرار النمو المستدام، وذلك من خلال المساهمة في تشغيل الرحلة التجريبية الأولى بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% على متن طائرة إيرباص A380، الأمر الذي يعدّ خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الحياد المناخي في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانته كمركز إقليمي لوقود الطيران منخفض الكربون."

من جهتها، قالت جولي كيتشر، نائبة الرئيس التنفيذي للاتصالات والشؤون المؤسسية في شركة إيرباص: "إن رؤية طيران الإمارات وهي تحلق بطائرة الـ A380، أكبر طائرة ركاب في العالم، والتي يعمل أحد محركاتها الأربعة بوقود مستدام بنسبة 100%، هي محطة تاريخية مهمة في قطاع الطيران، حيث يُعدّ الوقود المستدام الوسيلة الأكثر فعالية للتعامل مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران حالياً، ويلقى إقبالاً متزايداً من قبل شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم. ويعتبر وقود الطيران المستدام من الحلول الرئيسية المساهمة في تحقيق أهداف القطاع نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ويحتاج إلى تكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف في القطاع. إننا في شركة إيرباص نعمل جاهدين على أن تصبح جميع طائراتنا قابلة لاستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030، ونتعاون مع شركائنا لتعزيز سوق وقود الطيران المستدام على مستوى العالم".