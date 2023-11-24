أمين جائزة الشيخ زايد للكتاب ينعي الكاتب يعقوب الشاروني: تعلمت منه أجيال متعاقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

نعى الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية، والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال في تدوينة له على موقع إكس: رحل عن عالمنا اليوم الكاتب يعقوب الشاروني، أحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، ترك أكثر من 400 كتاب للطفل، وعشرات الدراسات، وفاز بالكثير من الجوائز الدولية في المجال الذي برع فيه.

وأضاف: قالت الدكتورة سهير القلماوي عن الشاروني في تقرير اللجنة التي منحته جائزة أحسن كاتب أطفال سنة 1981 "إن أسلوب الأستاذ يعقوب الشاروني، بالنسبة لما يجب أن يكون للأطفال، قد حقق آفاقا بعيدة المدى، سهولة وبساطة وتعليمًا. إنه أسلوب واضح المعالم، مُستجيب لكل ما نطمع فيه من حيث اللغة التي نــُخاطب بها الأطفال".

وختم بن تميم قائلا: رحمه الله.. رحل بجسده لكنه يبقى بيننا بأعماله التي تربت عليها، وتعلمت منها أجيال متعاقبة.

وولد يعقوب الشاروني في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وكتب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م. عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، ومديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، كما عمل أستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.