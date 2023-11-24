شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محور كمال عامر كليا فى المنطقة المحصورة بين شارع الهرم ومترو فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد محور الفريق كمال عامر غلقًا كليًا بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي"، تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين، وذلك على النحو التالي:

- اليوم الجمعة الموافق 2023/11/24 ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- يوم غد السبت الموافق 2023/11/25 ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وكشفت محافظة الجيزة في بيان لها قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي"، تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل، مما يستلزم إجراء غلق كلي في الاتجاه المذكور.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.