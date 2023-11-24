قاعدة بيانات جديدة.. "العمل" تحصر عدد العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً.

وذكرت الوزارة أن ذلك؛ للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد؛ لتوفير الأمان لها ولأسرهم من مخاطر العمل المختلفة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومي المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة؛ تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل؛ لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.