شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتلقى عروض الشركات لتوريد السكر المستورد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين غدا السبت طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 50 الف طن سكر مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تنفذ الوزارة مبادرة تخفيض الأسعار للأسبوع السادس على التوالي