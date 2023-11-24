شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل إنشاء أكبر مجمع للرعايات المركزة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان تدشين المرحلة الأولى من مجمعات أقسام الرعاية المركزة، ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتي بدأت بمجمع الرعايات المركزة، فى مستشفى عين شمس العام، بقوة استيعابية 75 سرير رعاية مركزة ورعاية أطفال.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تعاونا مع القطاع الخاص، لتوفير أفضل خدمة طبية من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات، لإطلاق مجمع الرعايات المركزة بقوة استيعابية 30 سرير رعاية مركزة، يتم تشغيلها من خلال المشروع، وجار تجهيز 28 سرير رعاية إضافية، لتقديم أفضل سبل الرعاية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان دعم منظومة الرعايات والحضانات، لرفع مؤشر سرعة الاستجابة الفورية، وتسكين الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل سريع، لافتا إلى استكمال العمل في فتح ملف إلكتروني بـ"كود خاص" لكل مريض، يتم فور دخول الحالة المرضية، عرض بياناتها والفحوصات التي خضعت لها، ومراحل العلاج حتى الوصول لمرحلة التعافي.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت العمل المستمر لتطوير المشروع القومي للرعايات والحضانات وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطن المصري، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.