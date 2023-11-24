شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 23 بيتا من بيوت الله منها 5 مساجد صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 349 مسجدًا منها 269 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و80 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11371 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و363 مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الشرقية م المسجد وعنوانه 1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح 2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح 3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم مديرية أوقاف المنوفية م المسجد وعنوانه 4. مسجد بلابل - تلا 5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوم مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة 7. مسجد العبور – مدينة دار السلام مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا 9. مسجد عواجة - أسيوط 10. مسجد الريان – مدينة القوصية مديرية أوقاف الأقصر م المسجد وعنوانه 11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه 12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى 14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم 17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا مديرية أوقاف الإسماعيلية م المسجد وعنوانه 18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف السويس م المسجد وعنوانه 1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد وعنوانه 2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر مديرية أوقاف المنوفية م المسجد وعنوانه 3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز