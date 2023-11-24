شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

ونوضح في السطور التالية جدول امتحانان شهر نوفمبر للعام الدراسي 2023/2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة.

الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

ثانيًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي

الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.