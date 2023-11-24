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جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

 

ونوضح في السطور التالية جدول امتحانان شهر نوفمبر للعام الدراسي 2023/2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة.

 

أولا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي

 

 

الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

 

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

 

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

 

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

 

-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

 

 

ثانيًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي

 

الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

 

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

 

الجدول
جدول الصف الأول الثانوى

جدول 2
جدول الصف الثانى الثانوى

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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