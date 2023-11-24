شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى القمح.. تعرف على طريقة مقاومة حشرة المن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫تعتبر حشرات المن أهم الآفات الحشرية التي تصيب القمح في مصر و تسبب خسائر اقتصادية ملموسة، و المكافحة الحيوية و المتكاملة من أهم طرق مقاومة الحشرات والتي تعمل على الحد من أضرارها كما أن الفئران و العصافير من أهم القوارض و الطيور التي تسبب فقدا كبيرا في المحصول.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مقاومتها:

1- تشتد الإصابة بهذه الحشرة في مناطق الفيوم و مصر الوسطى و مصر العليا و قد تمتد الإصابة إلي بعض مناطق الدلتا.

2- في حالة الإصابة المبكرة و الشديدة فانه يفقد ما لا يقل عن 25 % من المحصول.

3- ترجع أسباب انتشار حشرة المن إلي تأخير مواعيد الزراعة مع انتشار العوائل الأخرى و التي تنتقل منها الحشرة إلي نبات القمح مثل الحشائش النجيلية المعمرة.

4- تعتبر الإصابة شديدة إذا ظهرت مبكرا و قبل طرد السنابل مما يؤدى إلي ظهور الندوة العسلية و التي تعمل على تأخير طرد السنابل و ضعف تكوين الحبوب و انخفاض المحصول و قد تؤدى الإصابات الشديدة إلي تقزم النباتات.

5- يفضل استخدام مبيد الملاسون كيمينونا 57 % مستحلب بمعدل 150 سم3 لكل 100 لتر ماء و أيضا مبيد السوميثون 50 % مستحلب بمعدل 200 سم3 لكل 100 لتر ماء أو مبيد أفوكس 50 % حبيبات قابلة للانتشار بمعدل 31.2جم لكل 100 لتر ماء للفدان و ترش بؤر الإصابةمع عدم اللجوء لتأخير الرش أو الرش العام .

6- تبدأ الإصابة على حواف الحقول و لا ينصح بالرش في حالة ظهور الحشرة متأخرا أي بعد طرد السنابل حيث تكون أضرار الإصابة قليلة.

7- عادة يبدأ ظهور الإصابة بالحشرة في خلال شهر فبراير و تشتد في أوائل مارس و في بعض السنوات تظهر الإصابة في خلال يناير و لذلك يفضل المرور الدوري على الحقول في خلال الأسبوع الثاني من يناير لمراقبة ظهور الحشرة و إجراء الرش للبقع المصابة فقط لمنع انتشار الحشرة في باقي الحقل و الحقول المجاورة.

8- لنجاح عملية الرش يراعى الآتي :

- يتم الرش بعد تطاير الندى.

- الحد الاقتصادي الحرج الذي يبدأ عنده الرش هو 30 حشرة لكل نبات قبل فترة التزهير و لا ينصح باستخدام المبيدات متى دخلت النباتات مرحلة التزهير.

- يكون مستوى البشبوري أسفل النباتات بحوالي 15 سم لضمان وصول محلول الرش لمعظم أجزاء النبات.