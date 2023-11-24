برلمانيون: المصريون سيردون الجميل للقيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحقوق العمالية وكافة معطياتها وتوجيهه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل من خلال حوار مجتمعى متكامل الأطراف، مؤكدة أهمية مشروع قانون العمل الجديد الذى يحقق التوازن بين جميع أطراف العمل ويحقق مزايا متعددة لعمال مصر الشرفاء بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة.

وقالت "درويش" إن انحياز الرئيس السيسى لفرسان العمل والإنتاج كان واضحاً من خلال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات مثمنة الاهتمام الكبيرمن الرئيس السيسى بتدريب الشباب ودمجهم بسوق العمل المتطور وأيضاً بدور المرأة ودمجها بأسواق العمل وعدم التمييز بين الجنسين.

وأكدت أن الدستور المصرى أعطى أكبر اهتمام لحقوق العمال من حيث تمثيلهم الأساس بالمجالس النيابية معربة عن ثقتها التامة فى مشاركة عمال مصر بصفة عامة وعمال البنوك والمصارف بصفة خاصة بعد مشاركاتهم بصورة كبيرة فى المؤتمرات بمختلف المحافظات لدعم وتاييد الرئيس السيسى فى الانتخابات وتأييدهم ودعمهم التام للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التي اطلقها فى جميع انحاء البلاد ولتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها والحفاظ على مصر وحدودها فى ظل الاوضاع الراهنة.

وأضافت أن جميع المواطنين من المصريين بصفة عامة وعمال مصر بصفة خاصة سيردون الجميل للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات على ما قدمه من جهود كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت أركان الدولة المصرية وبناء مؤسساتها.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستحقق مصر فيها انطلاقة اقتصادية وتنموية كبيرة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بدعم ملفى الزراعة والصناعة واستصلاح الملايين من الاراضى الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية اضافة الى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.