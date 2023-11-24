شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الجمعة المهلة التي حددتها هيئة النيابة الإدارية للراغبين في للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2023.

وأتاحت النيابة الإدارية التسجيل للحصول على الوظيفة إلكترونيا عبر موقعها الرسمى: https://pro.apsys.app.

ويُشترط فى المتقدم ما يلى:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.