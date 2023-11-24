شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: الحرب على غزة لم تنته.. وتعليق النيران لأغراض إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب على غزة لم تنتهي بعد، مؤكدا أن تعليق النيران لأغراض الانسانية يأتي بشكل مؤقت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى على صفحته الرسمية بموقع إكس في بيان، إن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها.

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع، ويمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين.

وأكد في البيان قائلا: "لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله"

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة المؤقتة في القطاع.

وشهد مخيم جباليا شمالي القطاع، والنصيرات في الوسط، وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة.