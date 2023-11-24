شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه وضعفها لمدة 8 ساعات ببعض مناطق فيصل مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح غد السبت 25 نوفمبر 2023.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص وصلاح أبو حسين والمنشية بحي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال، لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة أى معوقات على الفور، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.