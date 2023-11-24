شكرا لقرائتكم خبر عن الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ برعاية مصرية وقطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة المؤقتة في القطاع.

وشهد مخيم جباليا شمالي القطاع، والنصيرات في الوسط، وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة.

واقتحمت قوات إسرائيلية المستشفى الإندونيسي في غزة قبل نحو ساعتين من بدء سريان هدنة قصيرة في القطاع.