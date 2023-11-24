شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في حجب السلع لرفع أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في حجب السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في حجب السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها. وأيد 95% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في حجب السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها، بينما عارض 5% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في حجب السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها.



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