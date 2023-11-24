شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء هدنة غزة.. دخول الشاحنات الإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القاهرة الإخبارية، إن الشاحنات الإغاثية بدأت بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع بدء سريان الهدنة الإنسانية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، فسيتم إطلاق سراح 50 أسيرا من النساء والأطفال على دفعات خلال 4 أيام، وبالمقابل، فإن إسرائيل ستطلق سراح 150 أسيرا من الأطفال والنساء من سجونها على دفعات.