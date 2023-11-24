شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القاهرة الإخبارية إن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الإسرائيلى والفلسطينى لتثبيت تنفيذ الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق اقوات الإسرائيلية النار فى محيط مستشفى الإندونيسى.

وقالت القناة إن "عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، موضحة أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم فى سجن عوفر وهو السجن المخصص للسجناء الأمنيين.

وأكدت أن 17 سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصرى من معبر رفح ، مع دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.