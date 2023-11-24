حادث جديد بكوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين. ونقل مصاب للمستشفى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على اصطدام "قلاب" سيارة نقل بجسم كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين دون إصابات حتى سجل الكوبري ذاته حادثا ثانيا أسفر عن مصاب.

في وقت متأخر من المساء تلقى العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصاب من أعلى كوبري المشاة بدائرة القسم.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين سقوط مصاب من كوبري المشاة نُقل على إثرها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

صباح أمس الخميس، سقط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة؛ نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون إصابات.

دفعت الجهات المعنية بعدد من المعدات والأوناش اللازمة؛ لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات؛ لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه؛ للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.