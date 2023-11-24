شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة مع بدء الهدنة فى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد دخول الهدنة الإنسانية حيذ التنفيذ بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تفقد آلاف النازحين الفلسطينيين منازلهم المدمرة في مناطق جنوبي ووسط القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة المؤقتة في القطاع.



تفقد المنازل



حزن فلسطيني على منزله