شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنات وقود وسيارات إسعاف من "تحيا مصر" تتدفق إلى غزة عبر معبر رفح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت السلطات المصرية، اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، لتثبيت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق اقوات الإسرائيلية النار فى محيط مستشفى الإندونيسى.

وقالت القناة إن "عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، موضحة أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم فى سجن عوفر وهو السجن المخصص للسجناء الأمنيين.

وأكدت أن 17 سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصرى من معبر رفح ، مع دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

وأضافت القاهرة الإخبارية، إنه جاري إدخال 60 شاحنة مساعدات دفعة أولى وتم إدخال المحروقات وسيارتين اسعاف (منحة من تحيا مصر)

وأوضحت القناة، إن حوالي 60 شاحنة في انتظار الدخول قادم " نيتسانا"، موضحة أنه جارى تفتيش 200 شاحنة بالمنطقة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر، وكذلك تم استقبال حوالي 15 مصاب بمرافقيهم.