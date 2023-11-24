شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشكر مصر بعد بدء الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الشكر إلى السلطات المصرية بعد دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

وقد كثفت السلطات المصرية، اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، لتثبيت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق اقوات الإسرائيلية النار فى محيط مستشفى الإندونيسى.

وكتب سوناك على صفحته بموقع إكس: "إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء المحنة الرهيبة للرهائن وإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة."

وأضاف: "أود أن أشكر قطر ومصر وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هنا لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بسلام."

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.