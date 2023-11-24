شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، ووصول 20 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، كما أكد دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة دفعة واحدة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.