شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر للقاهرة الإخبارية: بدء دخول العالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد للمرة الأولى منذ بداية العملية الجارية إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.