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مباحثات ثلاثية بين الرئيس السيسى ورئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيسي وزراء أسبانيا (رئاسة الاتحاد الأوروبي) وبلجيكا (الرئاسة المقبلة)، حيث تم عقد  مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

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الرئيس السيسى يتوسط رئيسى وزراء أسبانيا وبلجيكا 

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جانب من اللقاء

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الرئيس السيسى يستقبل رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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