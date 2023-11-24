شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثلاثية بين الرئيس السيسى ورئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيسي وزراء أسبانيا (رئاسة الاتحاد الأوروبي) وبلجيكا (الرئاسة المقبلة)، حيث تم عقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. الرئيس السيسى يتوسط رئيسى وزراء أسبانيا وبلجيكا جانب من اللقاء الرئيس السيسى يستقبل رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية

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