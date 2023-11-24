شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع سريان الهدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بحدوث حالة من الهدوء الحذر يسود الحدود مع إسرائيل مع سريان الهدنة الإنسانية في غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.