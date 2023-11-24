شكرا لقرائتكم خبر عن "القوة والثبات فى مواجهة التحديات".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "القوة والثبات فى مواجهة التحديات" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكان قد كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بأداء خطبة الجمعة اليوم 24 نوفمبر 2023م بعنوان: "القوة والثبات في مواجهة التحديات" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.