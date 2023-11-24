شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة: فتح باب التدريب الصيفى بجامعة أوتونوما ببرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام عن فتح باب التسجيل في تدريب الصيف بجامعة أوتونوما في برشلونة أسبانيا، وذلك لجميع طلاب البرامج الإنجليزي والعربي والإعلام الرقمي، وعلي الطلاب الراغبين في الحصول علي التدريب الدولي من برشلونة تأكيد التسجيل ودفع الرسوم في الكلية ( ياسمين حمدان، مكتب الإدارة المالية) ، سيتم التدريب في يوليو 2024.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، وتشمل الرسوم تدريبا متقدما لمختلف المهارات العملية الإعلامية على أيدي مدربين أسبان محترفين، والإقامة ، والانتقالات ، ووجبات الغذاء، والزيارات الميدانية مشاهدة المعالم السياحية ،والشهادات المعتمدة من كلا الجانبين من جامعة القاهرة وجامعة أوتونو.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت عن توقيع مذكرة تعاون مع كلية الإعلام جامعة عجمان، وذلك برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير- رئيس جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة حنان جنيد - عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مع الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام جامعة عجمان في مجال التدريب العملي لطلبة إعلام عجمان بمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بإعلام القاهرة في إطار صقل مهارات الطلاب في فنون الإنتاج الإعلامي الجماهيري والرقمي على يد نخبة من أمهر الخبراء في سوق الإعلام المصري والدولي باستوديوهات ومعامل الكلية المجهزة.