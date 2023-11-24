شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم عقبة جنوب أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب محمد حناوى (22 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذى كان يتواجد فيه الشاب حناوى، وأصابته بالرصاص الحى، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.