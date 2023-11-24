شكرا لقرائتكم خبر عن صحف تبرز اجتماع رئيس حكومة إسبانيا مع الرئيس السيسى ودعمه للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الإسبانية، اليوم، زيارة رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى القاهرة، والاجتماع مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا مع نظيره البلجيكى الكسندر دى كرو لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الباييس" إن زيارة سانشيز لمصر تؤكد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية ورفضه للمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.



البايس

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز سيختتم زيارته إلى مصر بزيارة معبر رفح الذى يربط غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية وهو المنفذ الرئيسى، للوصول إلى القطاع الذى لا تسيطر عليه إسرائيل. وتتزامن زيارته للمنطقة.

وكان سانشيز زار إسرائيل أمس الخميس وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار فى القطاع، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي تسببت فى المزيد من الخسائر. أكثر من 14800 قتيل في الجانب الفلسطينى.



رئيس حكومة اسبانيا

وقالت صحيفة "بوث بوبلى" إن إسرائيل لن تشارك فى منتدى الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط الذى يتم الاحتفال به فى برشلونة، وهو الحدث الوطنى الذى دعا إليه سانشيز فى وقت سابق لمناقشة أزمات منطقة البحر المتوسط والتي تعتبر أبرزها فى الوقت الحالى "حرب غزة"





ايه بى سى

ونقلت صحيفة الموندو قول سانشيز "أشكر مصر على كرم الضيافة خلال إقامتنا. نحن دول مجاورة وصديقة وتجمعنا روابط اقتصادية وسياسية وإنسانية متعددة. لدينا تاريخ طويل يوحدنا وإسبانيا تعتبر مصر دولة استراتيجية".

وأشاد سانشيز بالبرنامج الاقتصادى الذى تتبعه مصر، قائلا:"لقد قامت مصر بإصلاحات اقتصادية هيكلية شجاعة".