شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نستهدف احتواء التصعيد فى قطاع غزة وتوفير المساعدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العمل في المرحلة الحالية يستهدف احتواء التصعيد في قطاع غزة وتوفير المساعدات، مؤكدا أن مصر قدمت ما يقرب من 75% من المساعدات للقطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.
وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء اسبانيا وبلجيكا أنه من المهم دخول مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون مواطن فلسطيني.
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