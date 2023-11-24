شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هناك توافق وتفاهم حقيقى تجاه رفض التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا، أن هناك توافق وتفاهم حقيقى تجاه رفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "إذن المرحلة الآنية هى مرحلة احتواء للتصعيد الموجود، ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وإدخال مساعدات".

وأضاف: مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 أو 75% من المساعدات التي قدمت للقطاع رغم ظروفنا الاقتصادية، ومهم جدا ان يدخل المجتمع الدول مساعدات تكفى لإعاشة 2.3 مليون فلسطينى.

وتابع الرئيس السيسى حديثه: "المعبر لم يغلق ولن يغلق، وذلك لنسمح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى والجنسيات الأجنبية من كل الدول الصديقة ومن لها رعايا داخل القطاع من أكثر من 30 دولة، ومن جانبنا لم نعطل أبدا خروج الرعايا، لأن الامر كان مرتبطا بموافقة الجانب الإسرائيلى على خروج الرعايا.