شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبل به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقله للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا".

وأضاف الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا، لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا:"احنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".