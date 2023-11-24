شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لرغباتهم.. بدء دخول العالقين الفلسطينيين في مصر إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العالقون الفلسطينيون بمصر، فى الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك تنفيذ لرغباتهم فى العودة إلى ديارهم، بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية التي أسفرت عنها الجهود المصرية حيز التنفيذ صباح اليوم.

وقد أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أن المواطنين الفلسطينيين العالقين والمتواجدين في شمال سيناء والراغبين في العودة طواعية إلى قطاع غزة يمكنهم العودة بدءا من اليوم.

وتقدم السفير دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير للأشقاء في السلطات المصرية على جهودهم المبذولة والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة .