أخبار مصر

تنفيذا لرغباتهم.. بدء دخول العالقين الفلسطينيين في مصر إلى قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لرغباتهم.. بدء دخول العالقين الفلسطينيين في مصر إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العالقون الفلسطينيون بمصر، فى الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك تنفيذ لرغباتهم فى العودة إلى ديارهم، بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية التي أسفرت عنها الجهود المصرية حيز التنفيذ صباح اليوم.

 

وقد أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أن المواطنين الفلسطينيين العالقين والمتواجدين في شمال سيناء والراغبين في العودة طواعية إلى قطاع غزة يمكنهم العودة بدءا من اليوم.

وتقدم السفير دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير للأشقاء في السلطات المصرية على جهودهم المبذولة والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا