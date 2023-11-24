استولت على 3 ملايين جنيه.. ضبط سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة متهمة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح في محافظة الإسكندرية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من إحدى السيدات مقيمة بالإسكندرية لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3،310،000 مليون جنيه) من الُمبلغين وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.